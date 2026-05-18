Capriolo in acqua al porto e gattino intrappolato in un tubo | doppio salvataggio dei vigili del fuoco

Nelle Marche, i vigili del fuoco sono intervenuti in due diversi episodi per soccorrere animali in situazioni di pericolo. In un caso, un capriolo si trovava in acqua nel porto, mentre in un altro un gattino era rimasto intrappolato all’interno di un tubo. Gli interventi si sono svolti tra le province di Pesaro Urbino e Macerata, con le squadre di soccorso che hanno operato per mettere in salvo gli animali.

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