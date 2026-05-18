Capriolo in acqua al porto e gattino intrappolato in un tubo | doppio salvataggio dei vigili del fuoco
Nelle Marche, i vigili del fuoco sono intervenuti in due diversi episodi per soccorrere animali in situazioni di pericolo. In un caso, un capriolo si trovava in acqua nel porto, mentre in un altro un gattino era rimasto intrappolato all’interno di un tubo. Gli interventi si sono svolti tra le province di Pesaro Urbino e Macerata, con le squadre di soccorso che hanno operato per mettere in salvo gli animali.
Doppio intervento dei vigili del fuoco nelle Marche per salvare due animali in difficoltà tra le province di Pesaro Urbino e Macerata. Il primo soccorso è scattato poco prima delle 7 al porto turistico Marina dei Cesari di Fano, dove un capriolo era finito in acqua. La squadra dei pompieri, con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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