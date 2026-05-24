Due gattini sono stati trovati intrappolati nel motore di un’auto parcheggiata, attirando l’attenzione dei passanti che hanno sentito i loro miagolii. I presenti hanno chiamato i vigili del fuoco, intervenuti per liberare gli animali. Dopo aver smontato alcune parti del vano motore, i soccorritori hanno estratto i gattini, che sono stati consegnati alle cure di un'associazione animalista. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Stradella (Pavia), 24 maggio 2026 - I miagolìi provenienti dal vano motore di un'auto parcheggiata hanno attirato l'attenzione dei passanti. E la situazione è stata risolta dai vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo due gattini. Non è solo un luogo comune, ma a volte accade davvero che i pompieri vengano chiamati per salvare dei cuccioli, in questo caso non su un albero. Nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio, i vigili del fuoco del distaccamento di Broni sono infatti intervenuti in piazza Trieste a Stradella, dove due gattini si erano intrufolati nel vano motore di un'automobile parcheggiata. Non riuscivano più a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sento un miagolio”: due gattini incastrati nel motore dell’auto. La mobilitazione dei passanti e il salvataggio dei vigili del fuoco

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