In Lombardia sono stati avviati corsi gratuiti sull'intelligenza artificiale, con un focus sul prompt engineering e sull'uso di strumenti come ChatGPT e Claude. I corsi mirano a insegnare come automatizzare i compiti quotidiani sfruttando queste tecnologie. Le lezioni sono gratuite e rivolte a chi desidera acquisire competenze pratiche nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

? Domande chiave Come si padroneggia il prompt engineering per automatizzare i compiti quotidiani?. Quali strumenti specifici come ChatGPT e Claude verranno insegnati gratuitamente?. Perché conoscere i bias e le allucinazioni dell'IA è fondamentale?. Chi può accedere ai corsi gratuiti tramite il programma GOL?.? In Breve Sessioni da 16 ore totali divise in quattro lezioni via Microsoft Teams. Iscrizioni aperte fino al 14 giugno 2026 per inizio corsi il 23 giugno. Requisiti obbligatori iscrizione Programma GOL e possesso credenziali SPID. Modulo finale dedicato ai rischi bias e normativa europea AI Act.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: corsi gratuiti sull’IA per ripartire con il lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Borgomanero: corsi gratuiti su IA e Robotica per il lavoroA Borgomanero sono stati annunciati corsi gratuiti dedicati all'intelligenza artificiale e alla robotica, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione...

Agroalimentare, marketing e agritech: l'accademia lancia 8 corsi gratuiti con sbocco sul lavoroL'Its Tech&Food Academy ha annunciato l'apertura della raccolta delle manifestazioni di interesse per otto corsi di formazione gratuiti, destinati al...

Temi più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Fondi finiti per i corsi di formazione obbligatori, la Regione cerca una soluzione. L’ipotesi di anticipo delle cifre; Dolore cronico, farmacisti lombardi formati per la gestione al banco; Scuole, la Lombardia vola a Londra per l'accordo con Google: arrivano i modelli Academy contro il cyberbullismo.

Lavoro, formazione in tilt. Exploit anomalo di richieste. Fondi esauriti in Lombardia. Ai privati 70 milioni in 2 mesiA giugno rischiano di saltare i corsi per il ricollocamento finanziati con il Pnrr. La Regione: allo studio misure per limitare i disagi, in attesa del Ministero. . msn.com

Sicurezza lavoro: in Lombardia una piattaforma sulla formazioneUna piattaforma monitorerà la qualità della formazione in Lombardia con l'obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di ... ansa.it