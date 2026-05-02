Borgomanero | corsi gratuiti su IA e Robotica per il lavoro

A Borgomanero sono stati annunciati corsi gratuiti dedicati all'intelligenza artificiale e alla robotica, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze utili nel mondo del lavoro. I percorsi sono rivolti a chi desidera aggiornarsi o specializzarsi nelle tecnologie più avanzate e sono disponibili a partire da settembre. L’iniziativa mira a favorire l’inserimento professionale attraverso la formazione, coinvolgendo persone di varie età e background.

? Cosa scoprirai Come possono questi corsi gratuiti colmare il divario con le aziende?. Chi può accedere a questa specializzazione tecnologica a settembre?. Dove si trovano esattamente i nuovi centri di formazione tecnica?. Quali competenze specifiche cercano le imprese di Novara e Vercelli?.? In Breve Corsi gratuiti in Piemonte per diplomati e universitari a partire da settembre.. Collaborazione tra Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia per l'offerta formativa.. Giovanni Campagnoli dettaglia i percorsi tecnologici in via Vittorio Alfieri.. Formazione mirata all'automazione per le fabbriche di Novara, Vercelli e Valsesia.. A Borgomanero, in via Vittorio Alfieri, l’Academy presenta due nuovi percorsi di Istruzione Tecnica Superiore focalizzati su Robotica e Intelligenza Artificiale per rispondere alle necessità del mercato lavorativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgomanero: corsi gratuiti su IA e Robotica per il lavoro Notizie correlate Calabria: corsi gratuiti per la PA tra IA e gestione sanitaria? Cosa sapere Il Polo Sna Calabria avvia a maggio corsi gratuiti su IA e contabilità sanitaria. Sicurezza aziendale e preparazioni alimentari: due corsi gratuiti per trovare lavoroPercorsi gratuiti, qualifiche riconosciute, stage in azienda e indennità di frequenza: sono questi gli elementi centrali dei due corsi di formazione...