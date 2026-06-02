Lombardia allerta arancione | rischio idrogeologico e piogge intense

La Lombardia è sotto allerta arancione a causa di rischio idrogeologico e piogge intense previste nelle prossime ore. Le zone più colpite saranno le aree montane e le pianure, dove si prevedono temporali e accumuli pluviometrici significativi. Durante la serata, la direzione del vento cambierà, rafforzando le precipitazioni in alcune zone. La protezione civile ha invitato alla massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

? Domande chiave Quali zone della Lombardia subiranno i picchi di pioggia più intensi?. Come cambierà la direzione del vento durante la serata?. Dove si concentreranno i temporali più violenti dopo il pomeriggio?. Quali strumenti tecnici usare per monitorare i temporali in tempo reale?.? In Breve Accumuli previsti tra 80 e 100mm sulle aree pedemontane e primi rilievi.. Venti da est in pianura con raffiche localmente forti fino al tardo pomeriggio.. Monitoraggio radar e satellitare necessario per città come Milano, Bergamo e Brescia.. Miglioramento meteo previsto per mercoledì 3 giugno con ampie schiarite da ovest.. Allerta meteo arancione in Lombardia: rischio idrogeologico e temporali intensi per martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, idrico e temporali dalle ore 6 di domani mattina. L'allerta temporale dovrebbe chiudersi intorno alla mezzanotte. tinyurl.com/y9 x.com

Previsioni meteo martedì 2 giugno, a Milano e in Lombardia arrivano i temporali. Diramata l'allerta gialla. reddit

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