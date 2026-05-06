A Milano è stata diramata un’allerta gialla a causa di piogge intense previste nel corso della giornata, con un aumento del rischio idrogeologico nella zona. Le precipitazioni potrebbero colpire diverse aree, causando possibili disagi alla viabilità e alle attività all'aperto. Si attendono dunque possibili modifiche nei trasporti pubblici e nelle aperture di mercati e fiere nel centro urbano.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno con più forza i picchi di pioggia oggi?. Come influirà il maltempo sulla mobilità e sui mercati all'aperto?. Quali zone del Nodo Idraulico rischiano i danni maggiori nel pomeriggio?. Quando si prevede che le raffiche di vento si intensificheranno?.? In Breve Accumuli previsti tra 30 e 60 mm sul Nodo Idraulico di Milano.. Picchi locali tra 70 e 100 mm nelle aree del Nordovest.. Raffiche di vento fino a 40-45 kmh nella pianura durante il giorno.. Rischio idrogeologico valutato due su quattro dal Centro funzionale Lombardia.. Allerta meteo codice giallo scatta a Milano questo mercoledì 6 maggio, con il rischio idrogeologico valutato a due su quattro dopo le piogge che hanno colpito la città durante la notte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, allerta gialla: piogge intense e rischio idrogeologico oggi

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