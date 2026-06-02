Un sacerdote ha detto al Papa che, mentre va a Sant’Angelo, non visita Codogno, che si sarebbe sentita trascurata. La frase è stata rivolta durante un incontro pubblico, con un tono diretto e senza mezzi termini. Monsignor Fisichella ha svolto il ruolo di mediatore tra la richiesta e il Papa. Non sono stati annunciati altri interventi o risposte ufficiali.

"Guardi, Santità, che lei va a Sant’Angelo ma non va a Codogno. e a Codogno saranno un po’ tristi". Ha scelto l’arma dell’ironia, monsignor Rino Fisichella, per portare la voce della sua terra natale fin dentro le stanze vaticane. Domenica mattina, durante la messa a Codogno per il suo 50esimo anniversario di sacerdozio, il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione ha svelato un retroscena che ha subito riacceso i riflettori sulla visita papale del prossimo 20 giugno. "Nei giorni precedenti ho avuto diverse occasioni per vedere il Papa – ha raccontato Fisichella dal pulpito – e gli ho detto: si ricordi che la Cabrini ha fatto tanto anche a Codogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’omaggio a Santa Cabrini. Codogno “reclama” il Papa. Monsignor Fisichella media

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