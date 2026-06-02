Lollobrigida accende la torcia a Los Angeles | ponte verso il 2028

Notizia in breve

Lollobrigida ha acceso una torcia a Los Angeles, in coincidenza con l’evento. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, con la presenza di testimoni e media. La torcia sarà utilizzata come simbolo di collegamento tra le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e i Giochi di Los Angeles 2028. Non sono stati annunciati dettagli sulla trasmissione o il percorso della torcia.