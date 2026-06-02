Lollobrigida accende la torcia a Los Angeles | ponte verso il 2028
Lollobrigida ha acceso una torcia a Los Angeles, in coincidenza con l’evento. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, con la presenza di testimoni e media. La torcia sarà utilizzata come simbolo di collegamento tra le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e i Giochi di Los Angeles 2028. Non sono stati annunciati dettagli sulla trasmissione o il percorso della torcia.
Come connetterà il gesto di Lollobrigida Milano-Cortina 2026 ai Giochi di Los Angeles? Quali accordi concreti ha discusso l'atleta con il comitato organizzatore LA28? Perché la missione di Lollobrigida include un omaggio alla Walk of Fame? Quali opportunità di formazione giovanile nasceranno dalla sinergia tra Italia e USA??? In Breve Console Generale Raffaella Valentini e rappresentanti del Sistema Italia hanno partecipato alla cerimonia. L'evento celebra l'80° a . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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