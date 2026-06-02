festa repubblica a los angeles ponte milano cortina 2026 la 2028 con lollobrigida

Notizia in breve

Durante le celebrazioni dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, si è svolta a Los Angeles una manifestazione che ha coinvolto rappresentanti italiani. È stato annunciato il collegamento tra i Giochi di Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028, con la partecipazione di una figura pubblica. La manifestazione ha visto la presenza di autorità e cittadini italiani residenti nella città statunitense. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri interventi o eventi collegati.