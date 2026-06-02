Festa Repubblica a Los Angeles ponte Milano-Cortina 2026-LA 2028 con Lollobrigida
Durante le celebrazioni dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, si è svolta a Los Angeles una manifestazione che ha coinvolto rappresentanti italiani. È stato annunciato il collegamento tra i Giochi di Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028, con la partecipazione di una figura pubblica. La manifestazione ha visto la presenza di autorità e cittadini italiani residenti nella città statunitense. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri interventi o eventi collegati.
LOS ANGELES (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni dell’80° anniversario della Festa della Repubblica Italiana a Los Angeles, ospitate presso il Los Angeles Memorial Coliseum e svoltesi anche nel contesto delle celebrazioni locali della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, la partecipazione della campionessa olimpica Francesca Lollobrigida ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’evento, confermando il forte legame tra sport, istituzioni e diplomazia pubblica nel percorso che unisce Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028.L’iniziativa, promossa dal Consolato Generale d’Italia a Los Angeles su invito della Console... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Buona Festa della Repubblica ! Un augurio di buon #2giugno a tutte le italiane e a tutti gli italiani in e . ¡Feliz Fiesta de la República ! Feliz #2giugno a todas las italianas y todos los italianos en y . #FestaDellaRepubblica #80Anniversario x.com
¡Llega la Festa della Repubblica Italiana! Celebramos los 80 años de la proclamación de la República Italiana Una fecha histórica que recuerda el día en que el pueblo italiano eligió democráticamente el futuro de su país, el 2 de junio de 1946 facebook
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