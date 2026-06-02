Domenica pomeriggio uno speleologo di 20 anni è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio. Per oltre dodici ore, 53 esperti hanno lavorato per liberarlo. Le operazioni di salvataggio sono iniziate subito dopo il blocco e si sono concluse con il recupero del giovane. Nessuna altra informazione su eventuali feriti o condizioni di salute.

Il giovane riportato in superficie dopo 12 ore. Usati speciali materassini "pneumatici" Dodici ore di paura e di attesa e 53 persone mobilitate per salvare Nicolò Astori, uno speleologo ventenne della zona del Finalese ligure, rimasto bloccato a 120 metri di profondità domenica pomeriggio nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Nicolò è stato estratto vivo alle 5,40 di ieri mattina, dopo una notte lunghissima, provato ma in buone condizioni di salute ed è stato affidato ai sanitari e trasferito all'ospedale di Mondovì per i controlli. Il giovane era rimasto bloccato con una gamba sotto un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Odissea sotto terra: 53 esperti a -120 metri salvano lo speleologo

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