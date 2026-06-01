L’intervento ha visto l’impiego di 53 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di domenica per salvare il giovane ligure. Quando i soccorritori hanno raggiunto il ragazzo, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Il ventenne, infatti, aveva una gamba incastrata sotto una roccia. La prima fase dell’intervento si è quindi concentrata sulla liberazione dell’arto, per poi procedere al recupero dello speleologo, che è risultato in buone condizioni fisiche. Dopo diverse ore di lavoro, il giovane è stato riportato in superficie e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Cuneo, giovane speleologo intrappolato a 120 metri sotto terra: salvato dopo una maratona di 12 ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cuneo, speleologo incastrato in una grotta a -120 metriUn speleologo è rimasto incastrato a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio, in provincia di...

Salvato lo speleologo intrappolato nella grotta dei Cinghiali Volanti nel Cuneese. Estratto vivo dopo 12 oreUn giovane speleologo è stato estratto vivo dopo 12 ore dalla grotta dei Cinghiali Volanti, a 120 metri di profondità sulle montagne di Garessio.

Temi più discussi: Cuneo, speleologo 20enne incastrato a 120 metri di profondità in una grotta; Cuneo, speleologo 20enne incastrato in una grotta a 120 metri di profondità: in azione il Soccorso alpino | È cosciente, ma ferito a un piede; Cuneo, salvato lo speleologo intrappolato nella grotta dei cinghiali volanti; Cuneo, speleologo bloccato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti: maxioperazione di soccorso a Garessio.

È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. #ANSA x.com

Cuneo, tratto in salvo dopo 12 ore speleologo intrappolato in grottaEstratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Si è concluso ... tg24.sky.it

Cuneo, giovane speleologo intrappolato a 120 metri sotto terra: salvato dopo una maratona di 12 oreCuneo, giovane speleologo intrappolato in una caverna a 120 metri sotto terra: salvato dopo una maratona di 12 ore ... lanotiziagiornale.it