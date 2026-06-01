Uno speleologo è rimasto intrappolato a 120 metri di profondità in una grotta della Val d'Inferno. La situazione si è verificata in un'area nota per le sue difficoltà di accesso. I soccorritori sono intervenuti per tentare di estrarlo, ma le operazioni sono complicate dalla profondità e dalla conformazione del sito. Al momento, non si conoscono dettagli sulle condizioni dell'uomo o sui tempi previsti per il salvataggio.

Lo scenario è quello della Val d'Inferno. La vicenda ricorda quella di 127 Hours, pellicola del 2010 diretta da Danny Boyle, che ripercorre l'avventura di Aron Ralston, alpinista statunitense che nell'aprile del 2003 rimase intrappolato in un Canyon dello Utah e fu costretto ad amputarsi il braccio destro per potersi liberare. Qui il protagonista dell'angosciante vicenda è uno speleologo ligure di 20 anni, incastrato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, scoperta dal Speleo Club Tanaro nell'autunno del 2007. L'area è conosciuta dagli appassionati di speleologia per la presenza di cavità e percorsi sotterranei. In questo caso siamo in una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse-Val d'Inferno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il dramma dello speleologo in trappola 120 metri sotto terra

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