L' occultamento di notizia | il reato della stampa di sinistra sul terrorismo

È stato scoperto un caso di occultamento di notizia da parte di alcuni media di sinistra, riguardante un attentato terroristico. Le testate hanno omesso di pubblicare dettagli importanti sull’attacco, mantenendo silenzio su alcune informazioni chiave. Questa scelta ha sollevato critiche, in quanto viene considerata una forma di occultamento di notizia. La vicenda riguarda una serie di articoli pubblicati senza approfondimenti su un episodio di terrorismo avvenuto di recente.

Nel diritto penale italiano, l'occultamento di cadavere è un delitto contro la pietà dei defunti. Nel giornalismo progressista l’occultamento di notizia, specie se riguardante il terrorismo, è un delitto contro la pietà dei lettori. Ma soprattutto contro la verità. Perché è innegabile che nel nostro Paese esista un problema che non può essere liquidato come un'invenzione della politica o una suggestione mediatica. Lo hanno detto, solo per citare alcuni esempi, la premier Meloni e il ministro dell’Interno Piantedosi. Lo hanno scritto nero su bianco i magistrati nelle loro ordinanze. Lo testimoniano le indagini delle procure e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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