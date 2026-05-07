Amministrazione Trump | ‘Europa incubatore di terrorismo ed estremisti di sinistra’

Un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per combattere il terrorismo afferma che l’Europa funge da incubatore di estremisti di sinistra e di individui coinvolti in attività terroristiche. Il documento evidenzia come alcune aree del continente siano considerate terreno fertile per la diffusione di ideologie radicali. La pubblicazione si inserisce in un quadro più ampio di analisi delle minacce alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

L’amministrazione Trump torna ad attaccare l’Europa, definendola un “incubatore di minacce terroristiche” ed “estremisti di sinistra” Le parole sono contenute in un rapporto sulla Strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali “minacce” che incombono su Washington: “Narcoterroristi e bande internazionali”, “terroristi islamisti storici” ed “estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti”. “È evidente a tutti che gruppi ostili ben organizzati stiano sfruttando le frontiere aperte e gli ideali globalisti a esse associati. Più queste culture straniere si espandono, e più a lungo persistono le attuali politiche europee, maggiore sarà l’incidenza del terrorismo”, si legge nel documento.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Notizie correlate

“Estremisti di sinistra”. Furia Trump per lo stop ai lavori per la nuova ballroomUn giudice federale ha ordinato all'amministrazione di Donald Trump la sospensione dei lavori per la costruzione della sala da ballo alla Casa...

Bloccati i lavori per la nuova sala da ballo di Trump alla Casa Bianca. Il presidente: "Estremisti di sinistra, folli"Un giudice ha interrotto la costruzione dello spazio per i ricevimenti, finanziato con 400 milioni di dollari di donazioni private, perché il tycoon...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L'amministrazione Trump: L'Europa è un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra; L’Europa è un incubatore di terroristi. Ora l'allarme arriva pure dagli Stati Uniti; Ritiro truppe Usa dalla Germania? Cosa succede fra Trump e Merz; Il telaio della globalizzazione e il bluff USA: l'analisi di Dario Fabbri al Salone del Risparmio 2026.

L'amministrazione Trump: L'Europa è un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistraL'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra in un rapporto sulla Strategia degli Stati Uniti per il ... msn.com

L’Europa è un incubatore di terroristi. Ora l'allarme arriva pure dagli Stati UnitiEstremisti di sinistra violenti, terroristi islamici e narco-terroristi vengono identificati come la principale minaccia per gli Usa ... ilgiornale.it

L'amministrazione Trump: "L'Europa è un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra" x.com

Paolo Zampolli, inviato speciale dell'amministrazione Trump, continua a non escludere un ripescaggio dell'Italia Nella sua intervista a gazzetta.it ha confermato di aver contattato Infantino, con appoggio da parte di Trump, per quanto concerne il regolamento - facebook.com facebook