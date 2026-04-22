Indagine su terrorismo Nappi Lega | i profeti della sinistra smettano di seminare odio

Un rappresentante di un partito politico ha evidenziato come il clima di tensione politica sia aumentato negli ultimi tempi, accusando alcuni esponenti della sinistra di alimentare l’odio e di contribuire al rischio di nuove violenze. Durante un intervento pubblico, ha chiesto ai “profeti” della sinistra di smettere di seminare divisioni. La questione è stata sollevata nel contesto di una recente indagine su episodi di terrorismo.

Il vice coordinatore della Lega Campania lancia l’allarme sul clima di tensione politica e accusa la sinistra di alimentare odio e rischio di nuove violenze.. “La stagione dell’odio, della contrapposizione politica trasformata in negazione dell’altro, della costante evocazione dello spettro della crisi e dell’attacco ai diritti delle persone sta iniziando a produrre effetti sempre più nefasti. Nell’arco di qualche anno siamo già passati dalle devastazioni operare sistematicamente dai centri sociali alla preparazione di una nuova ‘lotta armata’. ‘Profeti’ della sinistra, tutti presi a guardarvi l’ombelico delle vostre convenienze politiche, ve ne state rendendo conto? Se lo siete, fermatevi prima che le strade del nostro Paese vengano di nuovo ‘lastricate’ di sangue innocente”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Indagine su terrorismo, Nappi (Lega): i ”profeti” della sinistra smettano di seminare odio Notizie correlate Incendio Teatro Sannazaro, Nappi (Lega): ferita la città. Fare chiarezza su causeTeatro Sannazaro in fiamme: le autorità ringraziano soccorritori e si indaga su un possibile atto doloso “L’incendio che ha colpito il Teatro... Caso “barelle in affitto”, Nappi (Lega): su sanità Fico inaugura la nuova stagione dei controlli ex post… di male in peggioNappi (Lega) attacca la Regione Campania: “Controlli tardivi e gestione inefficace sulla sanità, si rischia di ripetere gli errori del passato”. Contenuti di approfondimento Si parla di: Nappi: I ''profeti della sinistra smettano di seminare odio. 'Atti terroristici ispirati alle BR', perquisizioni per terrorismo tra Napoli e FirenzeNapoli, perquisizioni della Digos per terrorismo: coinvolti esponenti dei Carc e un minorenne. Indagini anche a Firenze ... gonews.it Terrorismo, Hannoun resta in carcere: il Riesame rafforza l’inchiesta su Hamas in ItaliaDopo il verdetto del Riesame, Augusta Montaruli invoca il massimo rigore e nuove indagini sui flussi di denaro. Il Tribunale del riesame di Genova ha confermato le misure cautelari nei confronti di ... panorama.it