Locali aperti fuori orario in corso Garibaldi Bocciati i ricorsi del Radetzky e di altri 4 locali

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati bocciati i ricorsi di cinque locali, tra cui il Radetzky, contro le multe per aver aperto oltre l’orario stabilito. I verbali sono stati notificati in momenti diversi, ma tutti si basano sulla stessa motivazione: aver violato le restrizioni orarie imposte dall’ordinanza comunale sulla movida in corso Garibaldi. Nessun locale potrà continuare l’attività oltre l’orario consentito.

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I verbali sono stati notificati in momenti diversi, ma con la stessa motivazione: violazione degli orari imposti dall’ordinanza comunale sulla movida in corso Garibaldi. Poi, per tutti i locali sanzionati per almeno due volte (alcuni nel 2024 e altri nel 2025), è arrivata anche la sospensione della licenza da parte della Questura: tre giorni di chiusura forzata. I titolari degli esercizi commerciali della zona – Radetzky, Ice Bound, Cimmino 104, Chinese Box e Moma – si sono rivolti al Tar contro i provvedimenti di via Fatebenefratelli, ma ieri è arrivato lo stop dei giudici con cinque sentenze-fotocopia. La stretta sui locali Il giro di vite... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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