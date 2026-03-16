Palestre e locali scolastici aperte anche fuori dall’orario e tra la fine e l’inizio dell’anno scolastico il Disegno di legge passa all’aula

La Commissione Cultura del Senato ha approvato un disegno di legge che permette di utilizzare gli impianti sportivi scolastici anche fuori dall’orario scolastico e tra la fine e l’inizio dell’anno scolastico. La modifica riguarda palestre e locali scolastici, che potranno essere aperti per attività extrascolastiche, coinvolgendo associazioni e società sportive. Il testo sarà ora discusso in aula.

La Commissione Cultura del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge che modifica la normativa sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, aprendo alla possibilità di metterli a disposizione di associazioni e società sportive per attività extrascolastiche. Il provvedimento, ddl n. 674, già approvato dalla Camera dei deputati l’8 ottobre 2025 su iniziativa di un gruppo di parlamentari del Partito democratico, è stato ora trasmesso all’Aula di Palazzo Madama per il voto definitivo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Scuole dell’infanzia di Pisa: aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27Pisa, 13 gennaio 2026 – Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, nelle Istituzioni Scolastiche di Pisa, è possibile effettuare l’iscrizione alla Scuola... Bassa Romagna, scuole dell'infanzia: aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027Sono aperti i bandi per effettuare l’iscrizione all'anno scolastico 2026-2027 per le scuole dell'infanzia gestite dall'Unione dei Comuni della Bassa... Contenuti utili per approfondire Palestre e locali scolastici aperte... Sport a scuola: approvato dalla Camera il DDL sull’utilizzo degli impianti scolasticiROMA- Ieri è stata una giornata molto importante per la pallavolo e più in generale per tutto lo sport italiano; al mattino, infatti, prima che le nazionali azzurre fossero ricevute dal Presidente ... corrieredellosport.it Scuole, asili nido, palestre e mense. Manifestazione d'interesse per gli enti locali della Campania07/03/2022 - Si ricorda che l'Avviso pubblico - approvato con i decreti del Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, n. 13/2022 e n. 23/2022 - riservato ... regione.campania.it