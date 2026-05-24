Il Tar ha respinto il ricorso contro l’ordinanza che prevede aperture a turni dei locali anche durante l’inverno a Capri. La decisione conferma la validità delle disposizioni adottate dal Comune per regolamentare l’attività commerciale nel centro dell’isola. La questione si inserisce nel dibattito sulla gestione del turismo e sull’ordinanza anti-butta-dentro, mentre si aggiunge alle tensioni tra categorie di operatori locali, come tassisti e gestori di locali.

Dopo le discussioni sull’overtourism, l’ordinanza anti butta-dentro e la guerra fredda tra tassisti, dalla perla del golfo di Napoli arriva un’altra polemica. Stavolta tra i bar della storica Piazzetta e il sindaco di capri che ha deciso di obbligare i locali ad aprire a turno anche d’inverno, per evitare che, nei mesi più freddi, il salotto dell’isola resti senza neanche un bar aperto. I gestori hanno fatto ricorso, ma il Tar ha dato ragione al Comune. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - I locali di Capri resteranno aperti a turno anche d'inverno: il sindaco vince la battaglia al Tar

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