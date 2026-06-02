Si è chiuso con uno straordinario gesto di umanità il processo per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, tenutosi lo scorso 20 maggio. Dopo la lettura della sentenza che ha condannato a vent’anni di reclusione Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina, e a dieci mesi e venti giorni Ahmed Atia per omissione di soccorso, la vittima si è avvicinata ai suoi aggressori per abbracciarli. Cavallo ha commentato così il suo gesto: "Penso che l’esperienza fisica sia imprescindibile nell’uomo. Trovo inumano il discutere della mia e della loro vita senza neanche stingerci la mano". Il perdono Non solo un abbraccio, Cavallo guarda con speranza i ragazzi che lo hanno aggredito: "Se nemmeno Dio si propone di giudicare un uomo fino all’ultimo dei suoi giorni, perché dovremmo farlo noi? Il fatto che siano giovani mi dà speranza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lo studente accoltellato che abbracciò i suoi aggressori: "Sarebbe stato inumano non farlo"

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Giovane accoltellato a Corso Como abbraccia i suoi aggressori

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