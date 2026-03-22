Studente accoltellato Bersaglio per errore Presi i suoi aggressori | Vendetta pianificata

Due uomini sono stati arrestati dopo aver ferito gravemente uno studente a Sesto San Giovanni. Secondo quanto riferito, i aggressori hanno colpito il ragazzo con un coltello, e uno di loro ha aperto l’addome del giovane davanti a testimoni. Il colpo al petto ha provocato uno squarcio di circa 9 centimetri, con la lama che si è fermata a due centimetri dall’interno.

di Marianna Vazzana Sesto San Giovanni "Ha aperto l’addome del ragazzo davanti a noi". Un fendente al petto, la lama penetra di 2 centimetri e lascia uno squarcio di 9. Il ragazzo colpito per errore, vittima due volte perché scambiato per un altro, è uno studente egiziano di 18 anni. Per i tre presunti aggressori, di 19, 16 e 15 anni, ora sono state emesse altrettante misure di custodie cautelari in carcere. L’agguato risale allo scorso 17 dicembre fuori dall’istituto “De Nicola“ in via Saint Denis a Sesto San Giovanni. Coltellata sferrata in pieno giorno all’uscita da scuola, poco prima delle 13, tra il cancello esterno e la porta a vetri all’ingresso dell’edificio, al culmine di una " spedizione punitiva " come è emerso poi dalle indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studente accoltellato “Bersaglio“ per errore. Presi i suoi aggressori: "Vendetta pianificata" Articoli correlati Leggi anche: Presi a sprangate vicino alla stazione: finiscono in ospedale, caccia agli aggressori Ladro accoltellato a morte: "Non trasformate. Jonathan in un bersaglio. Temiamo ritorsioni"L’Audi scura vista davanti alla villetta di Sant’Antonino Ticino non era nuova nella zona. Tutti gli aggiornamenti su Studente accoltellato Discussioni sull' argomento Studente accoltellato Bersaglio per errore. Presi i suoi aggressori: Vendetta pianificata; Sesto San Giovanni, tre studenti arrestati per la coltellata a un 18enne. Ipotesi scambio di persona dopo una lite sul bus. Studente accoltellato Bersaglio per errore. Presi i suoi aggressori: Vendetta pianificataIl 18enne è stato aggredito a dicembre fuori dall’istituto De Nicola. L’agguato dopo una lite su un bus. In arresto tre ragazzi di 19, 16 e 15 anni. ilgiorno.it Sesto San Giovanni, studente accoltellato a scuola per errore: individuati gli aggressoriUn minore e un 19enne in arresto. Irreperibile il terzo complice, anche lui minorenne. Il raid per punire uno sgarbo, ma gli aggressori colpiscono la persona sbagliata ... rainews.it Uno studente è stato accoltellato a Sesto San Giovanni (Milano) probabilmente dopo uno scambio di persona: fermati 3 giovanissimi egiziani - facebook.com facebook