Un episodio di violenza si è verificato in corso Como a Milano, dove uno studente è stato accoltellato. Dopo l’aggressione, l’adolescente ha avuto un confronto con i due aggressori, entrambi maggiorenni, in aula. Durante l’incontro, il ragazzo ha rivolto loro alcune parole, dicendo: “Non siete perduti”. La vicenda ha attirato l’attenzione di alcuni presenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione. La dinamica esatta dell’accaduto e le motivazioni rimangono ancora da chiarire.

”Non siete perduti” sono queste le parole che Davide Cavallo riserva per i suoi due aggressori maggiorenni. Dopo la requisitoria e le arringhe difensive, lo studente aggredito è andato ad abbracciare i due imputati Lo studente accoltellato in corso Como a Milano, la notte del 12 ottobre 2025,ha abbracciato i suoi aggressori, al margine dell’udienza del processo con rito abbreviato dei due maggiorenni accusati per il suo tentato omicidio. A descrivere il momento toccante è stato il legale difensore di uno degli imputati, che ha definito l’abbraccio anche come “semplicissimo, molto tenero, molto forte” e “sentito da tutte e tre le parti: sopratutto hanno chiesto scusa”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Studente accoltellato in corso Como a Milano, abbraccia suoi aggressori in aula

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