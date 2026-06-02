Il portoghese Rafael Leao ha lasciato il campo durante l'ultimo match, suscitando tensioni con il club. La decisione ha provocato una reazione immediata, con il club che valuta possibili conseguenze legali e finanziarie. In particolare, si discute di una potenziale violazione delle norme sulle plusvalenze, che potrebbe mettere a rischio alcune operazioni di mercato. La situazione resta aperta, con sviluppi ancora da definire nelle prossime settimane.

Sono passati solo tre giorni, ma la sensazione è che il tormentone su Rafael Leao proseguirà per lungo tempo ancora. A rompere gli indugi, lo sappiamo, è stato lo stesso giocatore, dichiarando alla tv portoghese Sport.tv l’intenzione di lasciare il Milan in estate: “Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato e se questo dovesse accadere, sarei molto felice perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi”. Le parole dell’attaccante hanno ovviamente fatto il giro del mondo e innescato le più disparate reazioni da parte dei tifosi rossoneri, ma una domanda va per la maggiore: come si comporterà adesso il Milan? Leao al Milan: un amore sempre a rischio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Lo strappo di Leao mette nei guai RedBird: plusvalenza a rischio?

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