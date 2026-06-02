Lo strappo di Leao mette nei guai RedBird | plusvalenza a rischio?

Da milanzone.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il portoghese Rafael Leao ha lasciato il campo durante l'ultimo match, suscitando tensioni con il club. La decisione ha provocato una reazione immediata, con il club che valuta possibili conseguenze legali e finanziarie. In particolare, si discute di una potenziale violazione delle norme sulle plusvalenze, che potrebbe mettere a rischio alcune operazioni di mercato. La situazione resta aperta, con sviluppi ancora da definire nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono passati solo tre giorni, ma la sensazione è che il tormentone su Rafael Leao proseguirà per lungo tempo ancora. A rompere gli indugi, lo sappiamo, è stato lo stesso giocatore, dichiarando alla tv portoghese Sport.tv l’intenzione di lasciare il Milan in estate: “Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato e se questo dovesse accadere, sarei molto felice perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi”. Le parole dell’attaccante hanno ovviamente fatto il giro del mondo e innescato le più disparate reazioni da parte dei tifosi rossoneri, ma una domanda va per la maggiore: come si comporterà adesso il Milan? Leao al Milan: un amore sempre a rischio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

lo strappo di leao mette nei guai redbird plusvalenza a rischio
© Milanzone.it - Lo strappo di Leao mette nei guai RedBird: plusvalenza a rischio?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La foto lo mette nei guai: escluso dalla NazionaleUn attaccante è stato escluso dalla Nazionale dopo la diffusione di una foto considerata scandalosa.

La Cremonese si mette nei guai, il Bologna passa 2-1Nella partita di oggi, il Bologna ha battuto la Cremonese 2-1 in trasferta, conquistando tre punti e riprendendosi l'ottavo posto in classifica.

Temi più discussi: L'ultima recita di Leao a San Siro dopo sette anni di leggerezza; TRIBUNA.COM * CHAMPIONS LEAGUE: RAFA LEAO RICUCE LO STRAPPO COL MILAN: L'UMORE DEL 10 PORTOGHESE E L'ULTIMO MESSAGGIO SOCIAL MISTERIOSO; Rafa Leao ricuce lo strappo col Milan: l'umore del 10 portoghese e l'ultimo messaggio social misterioso; Rafa dà l'addio al Milan, la Gazzetta: Leao shock. Pure Modric saluta.

lo strappo di leaoLeao verso l'addio al Milan, Bucchioni: I rossoneri dovranno accontentarsi di 40 milioniNel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato così del futuro di Rafael Leao che sarà lontano dal Milan: In attesa dell'allenatore che verrà, con i dirigenti da scegliere e Ib ... milannews.it

lo strappo di leaoBucchioni: Leao, altro che clausola: ecco quanto vale. Ibra fatica a fare il managerIl giornalista ha parlato del momento in casa rossonera, tra il caos post annuncio di Leao e la situazione societaria ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web