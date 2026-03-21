La foto lo mette nei guai | escluso dalla Nazionale

Un attaccante è stato escluso dalla Nazionale dopo la diffusione di una foto considerata scandalosa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il giocatore non prenderà parte alle prossime partite della rappresentativa. La vicenda ha suscitato molta attenzione nel mondo del calcio, dove si intrecciano le questioni sportive e politiche.

Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Torino, D’Aversa nel pre partita: «Questa è una squadra con un potenziale per non occupare quella posizione in classifica» Milan, Allegri nel pre gara: «La classifica si è accorciata, quindi bisogna essere molto bravi. Su Leao. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - La foto lo mette nei guai: escluso dalla Nazionale Articoli correlati Lo scontro Vannacci-Salvini mette nei guai MeloniL'uscita di Roberto Vannacci dalla Lega è stata liquidata con poche parole da Matteo Salvini. Escluso da un alloggio a Foligno, distrugge la porta a calci e rientra in casa: 26enne nei guaiEseguito a Foligno un arresto per violazione di domicilio aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Loved him 10 years, child and kidney given to another! She divorced, he begged! Approfondimenti e contenuti su La foto lo mette nei guai escluso dalla... Discussioni sull' argomento Si scambiavano immagini della figlia di lei nuda: arrestati un giornalista e una professoressa; Da Bologna uno sguardo diverso sulle carceri messicane: le foto di Daniele Stefanizzi; Giorno di presentazioni di maglie per il Mondiale; Oltre il confine. Le immagini di Mimmo e Francesco Jodice, proiezione domani al Mercadante. La foto lo mette nei guai: escluso dalla NazionaleL’attaccante viene estromesso dalla Nazionale dopo la foto che è giudicata scandalosa: il calcio si intreccia con la politica Escluso dalla Nazionale a causa di una foto. È il caso che vede ... calcionews24.com #Allegri su #Leao: "Non va in nazionale Non è in grado assolutamente in grado di giocare, ha bisogno di fare lavori specifici per tornare al 100%. Ieri nella rifinitura ha avuto questo riacutizzarsi all’adduttore. Abbiamo preferito che oggi stesse fermo" (dazn) x.com Durante il 5^ Convegno Nazionale per le persone con disabilità, mons. Jean-Paul Vesco, Arcivescovo di Algeri, ci ha ricordato qualcosa di essenziale: una Chiesa che non accoglie i piccoli e i fragili, semplicemente non è Chiesa. Un invito a cambiare sgu facebook