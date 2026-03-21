La foto lo mette nei guai | escluso dalla Nazionale

Da calcionews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attaccante è stato escluso dalla Nazionale dopo la diffusione di una foto considerata scandalosa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il giocatore non prenderà parte alle prossime partite della rappresentativa. La vicenda ha suscitato molta attenzione nel mondo del calcio, dove si intrecciano le questioni sportive e politiche.

Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Torino, D’Aversa nel pre partita: «Questa è una squadra con un potenziale per non occupare quella posizione in classifica» Milan, Allegri nel pre gara: «La classifica si è accorciata, quindi bisogna essere molto bravi. Su Leao. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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