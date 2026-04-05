La Cremonese si mette nei guai il Bologna passa 2-1

Nella partita di oggi, il Bologna ha battuto la Cremonese 2-1 in trasferta, conquistando tre punti e riprendendosi l'ottavo posto in classifica. La Cremonese ha subito la seconda sconfitta consecutiva, mentre il Bologna ha superato la Lazio nella classifica generale. La gara si è conclusa con un risultato favorevole agli ospiti, che hanno segnato due gol contro uno della squadra di casa.

AGI - Il Bologna vince 2-1 in trasferta contro la Cremonese e si riprende l' ottavo posto in classifica, scavalcando la Lazio. Allo Zini decidono i gol di Joao Mario e Rowe nel primo tempo, mentre nel finale Bonazzoli accorcia su rigore. In evidenza anche Miranda, autore di due assist. Per la squadra di Giampaolo sfuma così l'occasione di accorciare sul Cagliari, sconfitto ieri dal Sassuolo, in attesa del match del Lecce domani contro l' Atalanta in una corsa salvezza sempre più serrata. La sfida di sabato prossimo in Sardegna si annuncia pesante sia per i ragazzi di Pisacane che per i lombardi. L'approccio della Cremonese. Dopo la convincente vittoria di Parma al Tardini, la Cremonese stavolta approccia la partita in modo opposto e concede di fatto un tempo agli avversari. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Cremonese si mette nei guai, il Bologna passa 2-1 Pagelle Cremonese-Bologna 1-2, i voti della sfida: blitz rossoblu, grigiorossi nei guaiIl Bologna vince a Cremona nella partita della domenica pasquale e si avvicina nel migliore dei modi alla partita di Europa League contro l’Aston... Joaquin Guzman Lopez si pente e mette nei guai il Cartello di SinaloaLa dichiarazione di colpevolezza di Joaquin Guzman Lopez, erede diretto di Joaquin El Chapo Guzman Loera e figura di primo piano del cartello di... Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; Bologna, Italiano sulla Cremonese: Difendere l’8° posto, non pensiamo all'Aston Villa; Primavera Juve, Lopez e Bracco fanno volare Padoin. Cremonese ko, esordio per Corigliano; Lavoro tecnico-tattico per la Cremonese in vista del Bologna. La Cremonese parte male, reagisce, ma perde contro il Bologna: allo Zini finisce 2-1Un avvio complicato, che ha compromesso il risultato finale del match. La Cremonese va sotto di due gol nei primi 15 minuti e non riesce a rimontare. Il Bologna passa allo Zini 2-0 grazie alle reti di ... cremonaoggi.it Al Bologna basta un quarto d’ora per vincere: 2-1 in casa della CremoneseSblocca subito Joao Mario, raddoppia Rowe. Rigore per i grigiorossi allo scadere, poi saltano i nervi e scattano le espulsioni. Ora per i rossoblù testa ai ... bologna.repubblica.it Cremonese-Bologna 1-2: Joao Mario e Rowe rilanciano gli uomini di Italiano. Grigiorossi in piena zona retrocessione - facebook.com facebook Ferguson e Maleh vengono espulsi in un finale incandescente! Vince il #Bologna 2-1 nonostante lo squillo finale della Cremonese Chi avevate in campo x.com