Durante il mese di maggio, il tennista ha condiviso immagini di vacanze e di un ricovero in ospedale, dove indossava un camice. Sui social ha mostrato momenti di relax, ma anche di riabilitazione dopo l'infortunio al polso destro. Nel frattempo, ha continuato a giocare, ma solo con la mano sinistra. La sua stagione è stata condizionata dal problema fisico e dai periodi di pausa.

Notizie dal pianeta di Carlos Alcaraz, tra video e foto divertenti, momenti di allenamento e anche un piccolissimo giallo. Il tennista spagnolo sta recuperando dall'infortunio al polso, rimediato a Barcellona, che lo ha costretto a rinunciare prima ai Masters 1000 di Madrid e Roma, e poi al Roland Garros e al prossimo Wimbledon. Ieri sera, sul suo profilo Instagram, il sette volte vincitore slam ha pubblicato una carrellata di foto, dal titolo "un maggio un po' diverso", che lo ritraggono in tanti momenti dell'ultimo periodo, passato in convalescenza ma non solo, tra svago e vacanze con gli amici, con la famiglia, dal fratellino Jamie all'altro fratello Alvaro, per un Alcaraz che è sembrato tutto tranne giù di morale o altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lo strano maggio di Alcaraz: vacanze e in ospedale col camice. Tennis? Solo con la mano sinistra...

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