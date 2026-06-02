Alcaraz torna ad allenarsi ma solo con la mano sinistra | si chiama educazione incrociata a cosa serve
Alcaraz continua a lavorare nonostante l'infortunio al polso destro, affidandosi alla tecnica della "cross-education": un metodo scientifico che aiuta a preservare coordinazione, condizione fisica e automatismi di gioco durante il recupero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Alcaraz torna ad allenarsi, ma con la sinistra: la strategia scientifica dietro il recupero del polso (Video) x.com
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