Alcaraz l' allenamento prosegue ma solo con la mano sinistra
Carlos Alcaraz ha condiviso su Instagram alcuni video di allenamento, mostrando che si sta allenando con la mano sinistra. L’atleta si trova in fase di recupero da un infortunio al polso destro e sta svolgendo esercizi limitati all’uso della mano non interessata. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a una possibile ripresa delle competizioni.
Carlos Alcaraz ha pubblicato su Instagram qualche video d'allenamento in questa fase di recupero dall'infortunio al polso destro. La presa di rovescio, col sinistro, rimane impressionante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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CARLOS ALCARAZ VIRALE PER IL SUO RISCALDAMENTO UN PO PARTICOLARE •
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