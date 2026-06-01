Alcaraz l' allenamento prosegue ma solo con la mano sinistra

Notizia in breve

Carlos Alcaraz ha condiviso su Instagram alcuni video di allenamento, mostrando che si sta allenando con la mano sinistra. L’atleta si trova in fase di recupero da un infortunio al polso destro e sta svolgendo esercizi limitati all’uso della mano non interessata. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a una possibile ripresa delle competizioni.