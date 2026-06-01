Alcaraz l' allenamento prosegue ma solo con la mano sinistra

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Carlos Alcaraz ha condiviso su Instagram alcuni video di allenamento, mostrando che si sta allenando con la mano sinistra. L’atleta si trova in fase di recupero da un infortunio al polso destro e sta svolgendo esercizi limitati all’uso della mano non interessata. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a una possibile ripresa delle competizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Carlos Alcaraz ha pubblicato su Instagram qualche video d'allenamento in questa fase di recupero dall'infortunio al polso destro. La presa di rovescio, col sinistro, rimane impressionante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Alcaraz.

alcaraz l allenamento prosegue ma solo con la mano sinistra
© Gazzetta.it - Alcaraz, l'allenamento prosegue ma solo con la mano sinistra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CARLOS ALCARAZ VIRALE PER IL SUO RISCALDAMENTO UN PO PARTICOLARE •

Video CARLOS ALCARAZ VIRALE PER IL SUO RISCALDAMENTO UN PO PARTICOLARE •

Notizie e thread social correlati

Perché Retegui gioca con la mano sinistra fasciata, anche ai playoff dei Mondiali 2026In campo, Mateo Retegui si presenta spesso con il polso e la mano sinistra fasciati, una consuetudine che si ripete anche durante i playoff dei...

Elodie e Franceska mano nella mano ad Ibiza con baci e carezze, ma un dettaglio fa discutereDurante una passeggiata tra le bancarelle sull'isola di Ibiza, sono state fotografate due donne che si tengono per mano, si abbracciano e si...

Atp Finals, Sinner-Alcaraz già danno spettacolo: l'allenamento mai visto nemmeno nell'era dei Big ThreeUn’altra pagina di storia. Si può scrivere anche solo con un semplice allenamento. La sana rivalità, che contempla anche un’amicizia portata all’estremo. Sinner e Alcaraz oggi si allenano insieme, ... corrieredellosport.it

Sinner alle Atp Finals: allenamento con Alcaraz a Torino. VIDEOAllenamento stellare tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Torino. Due ore ad alta intensità, con l'azzurro che ha vinto per 6-3 il set giocato davanti a migliaia di tifosi presenti sul Centrale. Poi ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web