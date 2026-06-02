Lo stemma esposto a Palazzo rappresenta quello di Francesco I. La persona che ha scritto alla redazione ha segnalato di aver notato un'incongruenza e si è detta disponibile a comunicare eventuali correzioni. La lettera si conclude con una frase che esprime il desiderio di non arrecare disturbo, sottolineando l’intenzione di contribuire con osservazioni sulla realtà visibile.

Gentile redazione, nella speranza di non disturbare, io quando vedo qualcosa che non corrisponde alla realtà lo indico. È stato così per il nome di Firenzuola che all’uscita di Imola era indicato in Fiorenzuola; o quando otto o nove anni fa scrissi alla direzione autostrade perché indicasse nel ponte autostradale presso San Prospero il nome Santerno. In quel caso, fui spinto perché, sul ponte a Castel San Pietro, già da tempo era indicato il Sillaro. Con l’intento di segnalare le indicazioni non corrette, già per tre volte ho fatto presente a chi compete che lo stemma posto nel Palazzo vescovile non è quello di Papa Leone XIV, bensì quello di Papa Bergoglio deceduto ormai da 14 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo stemma a Palazzo è di Francesco I

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le campane di Cerete (BG) fraz. Cerete Basso

Notizie e thread social correlati

I giocatori dell’Atletico non calpestano lo stemma dell’Arsenal: solo Luque lo fa, sta sognandoDurante un'ispezione del campo, i giocatori dell'Atletico Madrid hanno evitato di calpestare lo stemma dell'Arsenal, mantenendo un comportamento...

Va dove ti porta lo stemma: la strana storia di Kofane, dal Camerun al Leverkusen seguendo... un simboloUn giovane attaccante di diciannove anni, nato in Camerun, ha iniziato la sua carriera nell’As Nylon, un club locale il cui logo richiama quello...

Temi più discussi: Lo stemma a Palazzo è di Francesco I; Giornata Nazionale Palazzo Maresgallo - Lecce Cortili Aperti - ADSI; Festa della Repubblica: la prefettura di Gorizia si svela per le giornate del Fai; Visita guidata a Palazzo Fogaccia - Laura Benzoni - eventi.

Lo stemma a Palazzo è di Francesco IGentile redazione, nella speranza di non disturbare, io quando vedo qualcosa che non corrisponde alla realtà lo indico. È stato ... ilrestodelcarlino.it

Allora, cosa ne pensate sarà il prossimo mondo per PvZ 2 Reflourished? reddit

Firenze, sulla facciata del palazzo vescovile lo stemma di Papa Leone XIVFirenze, 29 luglio 2025 - L’Opera di Santa Maria del Fiore ha realizzato, su commissione dell’Arcidiocesi di Firenze, e collocato sulla facciata del palazzo vescovile un grande stemma di Papa Leone ... lanazione.it