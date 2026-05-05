I giocatori dell'Atletico non calpestano lo stemma dell'Arsenal | solo Luque lo fa sta sognando

Durante un'ispezione del campo, i giocatori dell'Atletico Madrid hanno evitato di calpestare lo stemma dell'Arsenal, mantenendo un comportamento rispettoso. Solo un giocatore, Luque, ha deciso di calpestare lo stemma, attirando attenzione su di sé. La scena ha suscitato commenti tra gli spettatori e gli addetti ai lavori presenti allo stadio.

I calciatori dell'Atletico Madrid hanno evitato di calpestare lo stemma dell'Arsenal in segno di rispetto quando sono entrati allo stadio per l'ispezione del terreno di gioco. Tutti tranne uno, Iker Luque, che si è distratto e non lo ha fatto: ma il 20enne attaccante stava chiaramente volando con la testa, visto che è alla sua prima convocazione in Champions League e sta vivendo un sogno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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