Il vero problema di Giorgia Meloni è l’economia ed è il motivo per cui vuole andare a votare ora

Giorgia Meloni ha annunciato l’intenzione di convocare nuove elezioni, motivando questa scelta con le difficoltà legate alla prossima legge di bilancio. La discussione si concentrerà su questioni come le norme europee, l’andamento dello spread, le promesse fatte a un ex presidente americano e le criticità economiche in atto. La decisione arriva in un momento di crescente tensione sulle politiche economiche del governo.

Se Giorgia Meloni sta pensando di andare a elezioni anticipate è perché la prossima legge di bilancio, tra regole europee, spread, promesse a Trump e crisi economica sarà un vero problema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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