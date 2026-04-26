Convocati Genoa per il Como out Baldanzi ed Ekuban | la lista completa di De Rossi

Poco prima dell'inizio della partita tra Genoa e Como, valida per la 34ª giornata di Serie A, l’allenatore ha annunciato la lista dei giocatori disponibili. Tra i convocati non ci sono Baldanzi ed Ekuban, che sono stati esclusi per motivi non specificati, mentre altri componenti della rosa sono stati confermati. La squadra si prepara a scendere in campo nel pomeriggio di oggi.

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