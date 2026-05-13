Il Genoa ha deciso di accontentare le richieste di De Rossi e ha fissato un incontro con la Roma per discutere del riscatto del calciatore. La trattativa riguarda la cessione del giocatore, e l’appuntamento tra le parti è stato programmato nelle ultime ore. La questione riguarda i termini economici e le modalità di trasferimento, con le due società che si sono confrontate per trovare un accordo.

Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione. La mia esperienza si chiude per motivi personali» Rodri verso la permanenza a Manchester? Il City stringe i tempi, il Real osserva senza intervenire Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione. La mia esperienza si chiude per motivi personali» Lotito: «Tifosi? Rappresentano il dodicesimo uomo in campo e non è una frase convenzionale. Sul derby scelta oculata e responsabile» Ancelotti non ha dubbi: «Per vincere il Mondiale dobbiamo essere squadra.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Baldanzi ha convinto tutti: il Genoa accontenta De Rossi, fissato l’incontro con la Roma per discutere del riscatto!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Baldanzi al Genoa, De Rossi dà il via libera: riscatto vicinoIl futuro di Tommaso Baldanzi si tinge definitivamente di rossoblù, segnando quello che sembra essere un passaggio di consegne cruciale tra la...

Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De RossiBaldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è...

Baldanzi ha già convinto il Genoa: prossima settimana previsto un incontro con la RomaNon è un mistero che Daniele De Rossi straveda per Tommaso Baldanzi, tant'è che il Genoa ha deciso di accontentare il suo allenatore e acquistarlo in prestito con diritto di riscatto a gennaio. tuttomercatoweb.com

Baldanzi al Genoa non dimentica Dybala: Era ed è il mio idolo. Ho parlato con De Rossi...Tommaso Baldanzi si è raccontato ai canali ufficiali del Genoa, parlando della sua esperienza in rossoblù e delle tappe più importanti della sua crescita. Il fantasista, di proprietà della Roma, ha ... corrieredellosport.it