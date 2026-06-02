Enrico Ruggeri ha detto che a Codogno rimarrà concentrato sulla musica, senza fare discorsi durante i concerti. Ha aggiunto che l’atmosfera è preoccupante e ha parlato di censura. La capogruppo del PD in consiglio comunale di Codogno aveva criticato il fatto che l’artista, in passato, aveva espresso opinioni negative sul Green pass e sui vaccini.

Enrico Ruggeri ha risposto alle polemiche sollevate dalla capogruppo del PD in consiglio comunale di Codogno, Maria Cristina Baggi, che aveva espresso perplessità, ricordando come in passato, più volte, l’artista abbia espresso critiche sul Green pass e sui vaccini. “Stiano tranquilli, non sono uno di quelli che passa metà concerto a fare comizi,- ha affermato su Instagram l’artista – quando sono sul palco suono e al massimo presento qualche brano (in 30”). Comunque l’aria che tira è preoccupante” e poi nelle story ha aggiunto l’hashtag #Censura. L’artista, sempre sui social, nei giorni scorsi aveva spiegato la sua posizione: “ Vi ricordo che io nel 2020 mi sono schierato eccome, quando, primo e unico, all’inizio, dissi che la vicenda Covid era una vicenda indotta, pilotata e non credibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enrico Ruggeri: “A Codogno stiano tranquilli, non sono uno di quelli che passa metà concerto a fare comizi, quando sono sul palco suono. Comunque l’aria che tira è preoccupante. Censura”

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