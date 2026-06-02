Un cantante ha annunciato che durante la Notte Bianca a Codogno non terrà discorsi politici, ma ha evidenziato un’atmosfera preoccupante. Ha affermato di non voler usare il concerto per fare comizi e ha invitato la gente a stare tranquilla. La manifestazione ha suscitato polemiche per le tensioni legate alla presenza dell’artista. La serata si è svolta con questa precisazione, senza ulteriori interventi pubblici da parte del musicista.

Codogno (Lodi), 2 giugno 2026 – “Stiano tranquilli, non sono uno di quelli che passa metà concerto a fare comizi. Quando sono sul palco suono e al massimo presento qualche brano in 30 secondi”. Con queste parole, Enrico Ruggeri rompe il silenzio e replica alle polemiche che, nelle ultime ore, hanno infiammato la politica locale di Codogno. Il cantautore milanese, atteso com e ospite d’onore per la Notte Bianca del prossimo 4 luglio, si trova al centro di un duro scontro tra la maggioranza di centrodestra e l’opposizione guidata dal Partito Democratico. “L’aria che tira è preoccupante”, ha poi aggiunto l’artista. Il casus belli. Il “casus belli” è scoppiato quando la capogruppo consiliare del Pd, Maria Cristina Baggi, ha sollevato un caso di presunta incoerenza politica rivolta al centrodestra, imputato di un doppio standard. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Codogno e la Notte Bianca con polemica, Enrico Ruggeri chiarisce: “Non farò comizi, ma tira un’aria preoccupante”

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