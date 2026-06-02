LIVE Zverev-Jodar Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il 1° quarto di finale!

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo quarto di finale tra Zverev e Jodar a Roland Garros 2026 è iniziato. Al momento, il punteggio vede Jodar in vantaggio 30-40 e ha commesso un errore con il rovescio da vicino dopo il servizio. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta. La sfida si svolge sulla terra battuta del torneo francese.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FONSECA-MENSIK (NON PRIMA DELLE 20.15) 30-40 Brutto errore con il rovescio dopo il servizio, da vicino. Prima chance di break. 30-30 Non risponde con il dritto Zverev. Solo dritti gli fa giocare! 15-30 Lungo il dritto difensivo del tedesco. 0-30 Bellissimo cross stretto di Zverev vincente. 0-15 Subito un errore di dritto di Jodar. Jodar al servizio 14:42 Giocatori in campo! Per la verità, al momento non piove. 14:34 Si gioca sotto il tetto. Meteo che come da previsioni è peggiorato ora nella seconda settimana. Avvantaggerà Zverev? Probabilmente si. 14:30 E allora, sta ancora firmando autografi sullo Chatrier Marta Kostyuk. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Zverev vs Jodar 2026 Roland Garros Men's Quarterfinal

Video Zverev vs Jodar 2026 Roland Garros Men's Quarterfinal

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