Al Roland Garros 2026, il match tra Zverev e Jodar è iniziato dopo il secondo quarto femminile. Il terzo set si sta disputando sul campo centrale, con il tetto chiuso. La partita è in corso e si sta giocando al momento. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale. La partita seguente tra Fonseca e Mensik è prevista non prima delle 20.15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FONSECA-MENSIK (NON PRIMA DELLE 20.15) 13:45 Si va al terzo sul Centrale, si sta giocando sotto il tetto. Jodar e Zverev in campo dopo il parziale decisivo nel derby ucraino! 13:15 Svitolina perde il 1° set contro Kostyuk, poi il quarto tra Zverev e Jodar! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Alexander ZVEREV e Rafael JODAR per definire il primo semifinalista della parte bassa di tabellone maschile! Sfida che si annuncia epica tra il nuovo favorito del torneo dopo che Jannik Sinner è stato eliminato e il predestinato iberico che ha vinto una battaglia dopo l’altra per issarsi già nei quarti di finale alla prima apparizione sulla terra parigina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Zverev-Jodar, Roland Garros 2026 in DIRETTA: in campo dopo il 2° quarto femminile

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Alexander Zverev vs Rafael Jodar Roland Garros Quarterfinal Preview | TC Live

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