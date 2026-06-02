LIVE Zverev-Jodar Roland Garros 2026 in DIRETTA | il tedesco alla prova del nuovo fenomeno spagnolo
Il tennista tedesco si sta confrontando con un nuovo talento spagnolo durante una partita di Roland Garros 2026. La sfida tra i due atleti è in corso e viene seguita in tempo reale. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Alexander ZVEREV e Rafael JODAR per definire il primo semifinalista della parte bassa di tabellone maschile! Sfida che si annuncia epica tra il nuovo favorito del torneo dopo che Jannik Sinner è stato eliminato e il predestinato iberico che ha vinto una battaglia dopo l’altra per issarsi già nei quarti di finale alla prima apparizione sulla terra parigina. Si gioca per affrontare in semifinale il vincente del match tra Joao Fonseca e Jakub Mensik. Insomma, il tedesco... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Alexander Zverev vs Rafael Jodar Roland Garros Quarterfinal Preview | TC Live
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