LIVE Zverev-Jodar Roland Garros 2026 in DIRETTA | il tedesco alla prova del nuovo fenomeno spagnolo

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista tedesco si sta confrontando con un nuovo talento spagnolo durante una partita di Roland Garros 2026. La sfida tra i due atleti è in corso e viene seguita in tempo reale. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito.

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