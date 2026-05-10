LIVE Arnaldi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro alla prova del predestinato spagnolo
Al momento la partita tra Arnaldi e Jodar si svolge in diretta sul centrale di Roma, ma un acquazzone ha interrotto il gioco. Sul campo principale si sta giocando ancora, mentre le giocatrici sono state fatte uscire a causa della pioggia forte. Nel torneo femminile, invece, Iga Swiatek conduce con un risultato di 6-1, 2-0 contro Cocciaretto, che appare in difficoltà. La situazione resta in aggiornamento in attesa di riprendere le gare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:52 Piove, ci si ferma sul centrale. Al momento rimangono fuori le giocatrici, ma piove forte! Score di 6-1, 2-0 e totale dominio per Iga Swiatek su Cocciaretto, che peraltro è menomata. 19:40 Swiatek veloce su Cocciaretto, 6-1: poi Arnaldi-Jodar! 17:55 Conclusa la sessione diurna sul Centrale, alle 19 Cocciaretto-Swiatek e poi Arnaldi! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte Matteo ARNALDI e il predestinato Rafael JODAR per un posto al 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026! Ispirato dalla nuova guida tecnica, l’azzurro è rinato sportivamente dopo la vittoria di Cagliari, Challenger 175 che lo ha visto rischiare di perdere praticamente ogni volta che è sceso in campo prima di prevalere in finale su Hubert Hurkacz.🔗 Leggi su Oasport.it
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