LIVE Arnaldi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro alla prova del predestinato spagnolo

Al momento la partita tra Arnaldi e Jodar si svolge in diretta sul centrale di Roma, ma un acquazzone ha interrotto il gioco. Sul campo principale si sta giocando ancora, mentre le giocatrici sono state fatte uscire a causa della pioggia forte. Nel torneo femminile, invece, Iga Swiatek conduce con un risultato di 6-1, 2-0 contro Cocciaretto, che appare in difficoltà. La situazione resta in aggiornamento in attesa di riprendere le gare.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:52 Piove, ci si ferma sul centrale. Al momento rimangono fuori le giocatrici, ma piove forte! Score di 6-1, 2-0 e totale dominio per Iga Swiatek su Cocciaretto, che peraltro è menomata. 19:40 Swiatek veloce su Cocciaretto, 6-1: poi Arnaldi-Jodar! 17:55 Conclusa la sessione diurna sul Centrale, alle 19 Cocciaretto-Swiatek e poi Arnaldi! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte Matteo ARNALDI e il predestinato Rafael JODAR per un posto al 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026! Ispirato dalla nuova guida tecnica, l’azzurro è rinato sportivamente dopo la vittoria di Cagliari, Challenger 175 che lo ha visto rischiare di perdere praticamente ogni volta che è sceso in campo prima di prevalere in finale su Hubert Hurkacz.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro alla prova del predestinato spagnolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il giovane fenomeno spagnolo di nuovo sulla strada dell’ItaliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte... LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 6-4, 1-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il predestinato spagnolo spegne il brasiliano e vede Sinner!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:00 Esce ridimensionato Fonseca, che probabilmente paga il fatto di avere esordito solo oggi nel torneo... Argomenti più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Matteo Arnaldi - Rafael Jódar - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/05/2026; LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il giovane fenomeno spagnolo di nuovo sulla strada dell’Italia.