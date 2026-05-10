Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Arnaldi e Jodar, che si sta disputando all'apertura del torneo ATP di Roma. La partita vede il giovane giocatore spagnolo affrontare l’atleta italiano in una sfida valida per la competizione in corso. Seguiremo punto dopo punto l’andamento del match, aggiornando in tempo reale sui punteggi e le eventuali novità durante l’incontro. Restate con noi per tutte le informazioni sulla partita in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte Matteo ARNALDI e il predestinato Rafael JODAR per un posto al 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026! Ispirato dalla nuova guida tecnica, l’azzurro è rinato sportivamente dopo la vittoria di Cagliari, Challenger 175 che lo ha visto rischiare di perdere praticamente ogni volta che è sceso in campo prima di prevalere in finale su Hubert Hurkacz. Dopo di ché Arnaldi è giunto a Roma e, dopo il difficilissimo esordio contro l’iberico Jaume Munar ha compiuto l’impresa forse della carriera sconfiggendo Alex De Minaur al termine di una battaglia di 3 ore.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il giovane fenomeno spagnolo di nuovo sulla strada dell’Italia

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LIVE Arnaldi-Munar 6-3 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: reazione dello spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Completamente fuori misura il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo.