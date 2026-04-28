Oggi si svolge la partita tra un tennista italiano e un giovane tennista spagnolo, valida per il torneo ATP di Madrid. L’incontro è molto atteso, considerando la recente ascesa del nuovo talento spagnolo nel circuito. La diretta si può seguire aggiornando questa pagina, che offre commenti in tempo reale sull’andamento del match. La sfida si svolge sui campi in terra battuta della capitale spagnola.

Il match del terzultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro e lo spagnolo sarà il secondo in programma dalle ore 13.00 di mercoledì 29 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 16.00: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra Sinner e Jodar. La sfida tra Sinner e Jodar sarà la seconda di giornata, dopo Pliskova-Potapova (ore 13.00): il match inizierà comunque non prima delle ore 16.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Rafael Jodar, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: la sfida più attesa contro il nuovo fenomeno spagnolo

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