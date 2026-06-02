Durante il match di Roland Garros, il tedesco ha perso il servizio nell’11° gioco, portando il punteggio a 6-6 nel set. Sul campo si sono susseguite azioni decisive, con uno scambio di break tra i due giocatori. Nel frattempo, un altro incontro tra due avversari vede un errore di diritto da parte di uno dei tennisti, che ha causato un mini break. La partita prosegue con equilibrio, mentre si attendono aggiornamenti sui punteggi e le prossime fasi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FONSECA-MENSIK (NON PRIMA DELLE 20.15) 2-3 Sbaglia l’iberico di dritto e allora mini break. 2-2 Perentorio rovescio lungoriga di Jodar. 2-1 Prima vincente. 1-1 Prima vincente. 0-1 A segno il dritto di Jodar. 6-6 TIE-BREAK! 40-30 Recupero vincente Jodar. 40-15 Ace (3°). 30-15 Servizio e benedizione. 15-15 Servizio e comoda chiusura. 0-15 Risposta nei piedi. 5-6 Si mangia il game Zverev. Ringrazia Jodar. A-40 Prima vincente. 40-40 Mamma mia! Mamma mia Zverev. Non hai risposto sulla seconda. Sei sempre il solito! Seconda, vediamo cosa si inventa. 40-A Rovescio lungoriga super di Zverev e palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Zverev-Jodar 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il tedesco si mangia il break nell’11° gioco

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