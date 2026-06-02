LIVE Zverev-Jodar 5-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | aggancio completato

Sul campo di Roland Garros, Zverev ha raggiunto Jodar sul 5-5 nel quinto set. La partita è ancora in corso e gli spettatori sono in attesa di ulteriori sviluppi. La diretta, aggiornata in tempo reale, include anche l'incontro tra Fonseca e Mensik, previsto non prima delle 20.15. La tensione tra i giocatori si fa sentire, con i punteggi che si alternano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FONSECA-MENSIK (NON PRIMA DELLE 20.15) 40-40 Mamma mia! Mamma mia Zverev. Non hai risposto sulla seconda. Sei sempre il solito! Seconda, vediamo cosa si inventa. 40-A Rovescio lungoriga super di Zverev e palla break. 40-40 Si va ai vantaggi da 40-0. 40-30 Sbaglia il rovescio difensivo Jodar. 40-15 Rosicchia un punto Zverev. 40-0 Ha riagganciato il tedesco, ha commesso due errori gratuiti di fila. 30-0 Sotto la rete il dritto del tedesco. 15-0 Riprende da dove ha interrotto Jodar. 5-5 A zero Zverev. 40-0 Servizio e rovescio. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Ace. 4-5 Mamma mia, break addirittura a zero Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

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