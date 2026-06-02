LIVE Zverev-Jodar 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | spagnolo padrone del campo in avvio di match

Sul campo di Parigi, lo spagnolo domina l'inizio del quarto set contro il suo avversario, portandosi avanti 30-40. Sul punteggio di 2-3 nel match di Roland Garros 2026, il tennista ha messo a segno una prima vincente, mantenendo pressione sull’avversario in una sfida che prosegue. La partita è in corso, con i giocatori pronti a lottare per il set e il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FONSECA-MENSIK (NON PRIMA DELLE 20.15) 30-40 Prima vincente. 15-40 Altro gratuito, di dritto, dovuto dall’avanti tutta del rivale. Palle break, altre due. 15-30 Accorcia il tedesco. Prima e cross di rovescio. 0-30 Altro vincente, di rovescio. 0-15 Poco da fare: è un dominio di Jodar che appena può toglie il tempo e scende a rete. 2-3 In un amen Jodar. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Ace. 15-0 Sempre più aggressivo dietro al servizio Jodar. 2-2 Finalmente un rovescio di Zverev alla Zverev. Sempre però la prima di servizio in suo aiuto. 40-30 Non chiude neanche il dritto da un metro Zverev, ma fa il punto perché ha messo la prima alla T a oltre 210. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alexander Zverev vs Rafael Jodar Roland Garros Quarterfinal Preview | TC Live

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