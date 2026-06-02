LIVE Zverev-Jodar 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il 1° quarto di finale!

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, nel primo quarto di finale di Roland Garros 2026, il punteggio è 0-0 tra Zverev e Jodar. Durante il gioco, si è verificato un break point, ma il nastro ha fermato il rovescio dell’avversario, impedendo di consolidare il vantaggio. La partita è in corso e verranno aggiornamenti sulla situazione man mano che si svolge. La sfida prosegue con i due tennisti pronti a continuare il match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FONSECA-MENSIK (NON PRIMA DELLE 20.15) 30-40 Era break, il nastro ferma il rovescio dell’ibeirico. 15-40 Mamma mia, non chiude neanche qui. Non vince neanche questo punto con la prima! 15-30 Mamma mia che assist. Zverev! Che fai! Prima e poi invece di chiudere il rovescio alza la palla per Jodar. Mamma mia! 15-15 Si salva questa volta con il dritto in cross Zverev, ma Jodar pare essere il padrone tattico degli scambi. 0-15 In rete il dritto. 0-1 Tiene la battuta Jodar annullando 2 palle break. A-40 Fuori il rovescio difensivo. 40-40 Riga con il cross di dritto, altro vincente di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Zverev vs Jodar 2026 Roland Garros Men's Quarterfinal

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Temi più discussi: Agassi elogia il rovescio di Zverev: Forse il migliore che abbiamo mai visto; Jodar, che vittoria: Michelsen ko dopo 4h17'; Zverev-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv; Zverev promosso in tre set, Djokovic ne concede uno.

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