LIVE Zverev-Jodar 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il 1° quarto di finale!

Notizia in breve

Al momento, nel primo quarto di finale di Roland Garros 2026, il punteggio è 0-0 tra Zverev e Jodar. Durante il gioco, si è verificato un break point, ma il nastro ha fermato il rovescio dell’avversario, impedendo di consolidare il vantaggio. La partita è in corso e verranno aggiornamenti sulla situazione man mano che si svolge. La sfida prosegue con i due tennisti pronti a continuare il match.