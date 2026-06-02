LIVE Petrarca-Valorugby Serie A rugby 2026 in DIRETTA | si assegna lo scudetto!
Nella partita di rugby tra Petrarca e Valorugby, si sta decidendo lo scudetto della Serie A 2026. La gara è in corso e i risultati aggiornano continuamente il punteggio. La diretta streaming è in corso e gli spettatori seguono con attenzione l’andamento del match. La sfida si svolge nel rispetto delle norme sportive e senza interruzioni. La partita si conclude con la decisione definitiva del campionato.
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale della Serie A Élite 2025-2026! Sul prato di un tutto esaurito Plebiscito di Padova si assegna il 96° titolo di campioni d’Italia; a giocarselo saranno Petrarca Padova e Valorugby Emilia. La squadra di Reggio Emilia ha conquistato la finale a seguito di un’intensa lotta nella doppia sfida di semifinale contro Viadana. Dopo la sconfitta nella partita di andata (11-17), i diavoli sono riusciti a ribaltare il risultato con una prestazione maiuscola (10-23), con poche sbavature e condotta dall’inizio alla fine. Per Valorugby si tratta della prima finale di campionato della propria storia, anche se nella bacheca gli emiliani possono vantare due Coppe Italia; l’ultima conquistata proprio questa stagione battendo in finale il Petrarca Padova. 🔗 Leggi su Oasport.it
PETRARCA - VALORUGBY | Giornata 17 | SOLADRIA Serie A Elite | Highlights
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