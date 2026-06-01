rugby petrarca e valorugby si sfideranno per il tricolore

Il 2 giugno alle 18.15 si giocherà la finale del campionato italiano di rugby tra Petrarca Rugby e Valorugby Emilia. La partita si terrà allo stadio Plebiscito di Padova e assegnerà il 96° scudetto della storia del rugby nazionale. È l’atto conclusivo della stagione del Soladria Serie A Élite 202526.

La stagione del rugby italiano arriva al suo ultimo e più atteso atto. Martedì 2 giugno alle 18.15 lo stadio Plebiscito di Padova ospiterà la finale del Soladria Serie A Élite 202526 tra il Petrarca Rugby e il Valorugby Emilia, una sfida che assegnerà il 96° Scudetto della storia ovale nazionale. Davanti alle telecamere di Rai 2 e a una cornice di pubblico annunciata delle grandi occasioni, si affronteranno due squadre che hanno seguito percorsi differenti ma ugualmente meritevoli verso l’appuntamento più importante della stagione. Per il Valorugby Emilia si tratta di una prima volta assoluta. Il club reggiano arriva alla finale dopo un’annata straordinaria, impreziosita dalla conquista della Coppa Italia e dal primo posto al termine della regular season. 🔗 Leggi su Oasport.it

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