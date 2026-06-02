LIVE Petrarca-Valorugby 5-24 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | Reggio allunga ancora con un calcio

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al 61’35” del secondo tempo, il Petrarca si trova a soli cinque metri dalla linea di metà campo, mentre i giocatori cercano di superare la difesa avversaria con gli avanti. La squadra di casa tenta di avanzare, spinta dall’azione delle prime linee, in un momento di pressione offensiva. La partita tra Petrarca e Valorugby prosegue con il punteggio di 5-24, con il team ospite in vantaggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61’35” Petrarca a 5 metri dalla linea di metà! I tutti neri cercano di bucare la difesa avversaria con gli avanti. 60’40” Palla caduta in avanti a Reggio. Possesso che torna dal lato veneto. Petrarca già dentro i 22 metri avversari. 60’00” Ancora una touche rubata da Valorugby! Grandissima azione difensiva degli emiliani che possono alleggerire con un calcio lungo. 59’00” Fallo ottenuto da Padova in mischia! Padova decide di andare in rimessa laterale. Touche a 10 metri dalla linea di metà per i veneti. 58’10” Dopo l’in avanti di Reggio si riparte con una mischia con introduzione di Petrarca. Tutte le prime linee delle squadre sono state sostituite, vedremo se qualche squadra riuscirà ad avere la meglio sull’altra adesso in mischia chiusa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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