LIVE Petrarca-Valorugby 5-21 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | strapotere degli emiliani nel primo tempo!
Nel primo tempo della partita di Serie A rugby tra Petrarca e Valorugby, gli emiliani hanno dominato, portandosi in vantaggio 21-5. Al 39’51’ si registra una meta di Reggio, che ha superato la difesa avversaria con un’azione personale, dopo aver simulato un passaggio esterno. La partita è in corso e i punteggi sono aggiornati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINITO IL PRIMO TEMPO 39’51! ANCORA META DI REGGIO! Hugo finta il passaggio all’esterno e poi si infila in un buco difensivo di Padova. Il mediano di apertura di Reggio passa poi a Leituala che schiaccia in mezzo ai pali! Dominio degli emiliani! Non sbaglia la trasformazione Hugo, punteggio sul 5-21. 38’35” Brutto calcio di liberazione di Richman. L’estremo di Padova svirgola la palla e regala la touche agli avversari poco fuori i propri 22 metri. Altra occasione per Reggio Emilia. 37’40” Calcetto di Hugo che spedisce il pallone in fallo laterale all’altezza dei 22 metri avversari. Padova di nuovo in possesso del pallone, ma Reggio continua il dominio territoriale. 🔗 Leggi su Oasport.it
PETRARCA - VALORUGBY | Giornata 17 | SOLADRIA Serie A Elite | Highlights
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