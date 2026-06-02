LIVE Petrarca-Valorugby 5-21 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | strapotere degli emiliani nel primo tempo!

Notizia in breve

Nel primo tempo della partita di Serie A rugby tra Petrarca e Valorugby, gli emiliani hanno dominato, portandosi in vantaggio 21-5. Al 39’51’ si registra una meta di Reggio, che ha superato la difesa avversaria con un’azione personale, dopo aver simulato un passaggio esterno. La partita è in corso e i punteggi sono aggiornati in tempo reale.