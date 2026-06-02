La finale scudetto di Serie A rugby tra Petrarca e Valorugby è iniziata con il punteggio di 0-0. La partita è in corso e attualmente il Petrarca ha mantenuto il possesso del pallone in mischia, avviando la prima azione offensiva. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? 05? Padova mantiene il possesso in mischia e comincia la propria prima azione offensiva. I veneti muovono bene il pallone e si trovano già a ridosso dei 22 metri avversari. 1’10” Subito Turnover del Petrarca! Alongi e Halafihi riescono a placcare tenendo alto Leituala. L’arbitro Gnecchi indica la creazione di una maul, ma la palla non esce. Sarà dunque mischia con introduzione di Padova, la prima del match. 0’00” Si comincia! Hugo calcia il primo pallone del match! PRIMO TEMPO 18.14 Entrano in campo le squadre! Manca pochissimo all’inizio della finale della Serie A Elite 2025-2026! 18.13 Da circa un’ora piove a dirotto sul prato del Plebiscito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Petrarca-Valorugby 0-0, Serie A rugby 2026 in DIRETTA: comincia la finale scudetto!

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VALORUGBY - PETRARCA LIVE / FINALE SCUDETTO / SERIE A ELITE

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