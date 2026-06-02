LIVE Petrarca-Valorugby 5-21 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | comincia la seconda frazione di gioco

Notizia in breve

Al 46’05” della partita di rugby tra Petrarca e Valorugby, la squadra ospite ha recuperato il pallone dopo un calcio del mediano di mischia. La partita si sta svolgendo nel contesto della Serie A 2026 e la seconda frazione di gioco è iniziata. La squadra di casa si trova in svantaggio con un punteggio di 5-21.