LIVE Petrarca-Valorugby 5-21 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | comincia la seconda frazione di gioco

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al 46’05” della partita di rugby tra Petrarca e Valorugby, la squadra ospite ha recuperato il pallone dopo un calcio del mediano di mischia. La partita si sta svolgendo nel contesto della Serie A 2026 e la seconda frazione di gioco è iniziata. La squadra di casa si trova in svantaggio con un punteggio di 5-21.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46’05” Valorugby recupera il pallone dopo il calcio del mediano di mischia veneto Citton. Gli emiliani però commettono un in avanti e regalano il pallone agli avversari. Mischia a favore di Padova sui 10 metri dal centrocampo. 45’36” Rispediti indietro i petrarchini! Possesso sempre per i veneti, ma adesso addirittura nella propria metà campo. 44’30” Cerca di sfondare la linea difensiva avversaria Padova, che però non riesce a fare metri. Ottima la difesa di Reggio, aiutata anche dalla poca precisione e fluidità nei passaggi dei veneti. 43’20” Altra rimessa sbagliata da Zapata! Nella raccolta della palla Reggio commette però un in avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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